Corona drukt moeder van Blokker en Intertoys terug in de rode cijfers

De omzet van het winkelbedrijf daalde vorig jaar met 8 procent, tot 968 miljoen euro. Daarbij vergelijkt Mirage de cijfers op pro forma basis. Dat wil zeggen dat de volledige omzet van het overgenomen BCC ook in de vergelijking met een jaar eerder is meegenomen, ook al was die keten toen nog niet in handen van MRG.

De omzet van de gedumpte bedrijfsonderdelen Blokker België (123 winkels) en Big Bazar (135 winkels) zijn juist uit de cijfers gefilterd.