Industriële onderhoudsgigant Stork gesplitst en in delen verkocht

Stork Technical Services telt 18.000 werknemers wereldwijd, waarvan zo'n 3000 in Nederland. Naast Europa is het bedrijf actief in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Azië-Pacific. In zijn toelichting stelt financieel bestuurder Brennan dat er 'meerdere transacties nodig zijn om de verkoop van Stork te bespoedigen'.

Splitsing

Volgens Brennan is er dankzij de splitsing eindelijk wat succes geboekt. "We onderhandelen inmiddels op basis van exclusiviteit over de verkoop van de Europese activiteiten. Als de bieder van onze voorkeur een stap voorwaarts doet, verwachten wij de transactie in het tweede helft van dit jaar te kunnen afronden."