Schoenwinkel Van Haren mag geen nep-Dr. Martens meer verkopen

Ook het hof vindt dat bedrag te laag voor een groot bedrijf als Van Haren, dat 143 vestigingen in Nederland telt. De winkelketen is bovendien in handen van het Duitse Deichman Schuhe, een van de grootste schoenenbedrijven van Europa.

Verkoop al opgeschort

Woordvoerder Julia van Strijdhoven van Van Haren laat weten dat de winkelketen de verkoop van de schoenen al na de uitspraak van de voorzieningenrechter tijdelijk had opgeschort. "In de praktijk verandert dat nu dus niets aan ons productaanbod."

Ook benadrukt zij dat de rechter over zes van de tien betreffende schoenen in deze zaak oordeelde dat er géén sprake was van merkinbreuk. "Bovendien loopt over hetzelfde onderwerp nog een bodemprocedure in eerste aanleg, zodat er nog geen sprake is van een definitief oordeel."