Ontslagen bestuurder van scheepsgigant Spliethoff kiest voor tegenaanval

Uit de uitspraak blijkt dat de Haarlemse voorzieningenrechter hem gelijk heeft gegeven. Fransen wordt door de rechtbank verplicht om medewerking te verlenen.

Zondenbok

"Het klinkt gek, maar toch zijn we met de uitspraak wel tevreden", aldus zijn advocaat Kampherbeek. "Er is nu vastgesteld dat de scheepsbelangen kunnen worden verkocht zonder toestemming van alle investeerders. Dat geeft mijn cliënt en andere investeerders meer ruimte om hun belangen te verkopen. Dat werd in het verleden altijd door Spliethoff geblokkeerd."

Een ander element uit de uitspraak is volgens de advocaat van belang voor het hoger beroep in de ontslagzaak. "Deze rechter stelde vast dat de kantonrechter in de ontslagzaak niet is ingegaan op de verklaring waarin Fransen duidelijk aangeeft niet bij de fraude te zijn betrokken en zich te beschouwen als een zondenbok."

Advocaat Dirk Lange, die in de zaak optrad voor de rederij en Kleiman, kon vooruitlopend op overleg met zijn cliënten nog geen commentaar geven.