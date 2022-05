Parcls wilde pakketbezorging verduurzamen, maar is nu failliet

Luc van Gompel, die Parcls in 2017 oprichtte, bevestigt het faillissement tegenover RTL Z. Hij zegt te hopen dat er een doorstart kan plaatsvinden. "Er loopt vanalles, en als het bedrijf voortgezet kan worden zal ik erg graag mijn bijdrage aan blijven leveren."

Minder uitlaatgassen

Parcls wilde een netwerk van pakketpunten door heel Nederland opbouwen, waarmee verkeersoverlast en uitstoot van uitlaatgassen van bestelbusjes moest worden tegengegaan. Als pakketten daar worden afgeleverd hoeven bestelbusjes niet meer de wijken in. Klanten konden de pakketten afhalen of per bakfiets laten bezorgen.