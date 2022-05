Duurzame pakketdienst Parcls op rand faillissement

Wel zegt Heijsteeg dat het fonds actief betrokken is bij de bestudering van de mogelijkheden voor een doorstart. "Wij zijn pandhouder, dus hebben bepaalde activa van het bedrijf als zekerheid voor die lening. Momenteel kijken wij samen met de bewindvoerder en het management of er nog een voortzetting mogelijk is. Dat heeft wel onze voorkeur, want ons fonds wil een duurzame impact op Amsterdam maken. Door een doorstart zou dat doel mogelijk toch kunnen worden bereikt.”

Heijsteeg zegt niet veel te kunnen zeggen over de oorzaken van de surseance. "In deze post-covid markt met allerlei overspanningen kan het snel gaan, vooral met bedrijven in een vroege fase van de ontwikkeling."