Hoe succesnummer Just Eat Takeaway keihard onderuit ging

Vooruitlopend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway spuiden boze beleggers in de maaltijdbezorger afgelopen maanden al hun kritiek. Zij zijn hevig teleurgesteld in de koersval van de vroegere beurslieveling, die in de herfst van 2020 inzette.

Destijds was het aandeel Just Eat Takeaway nog bijna 110 euro waard. Vlak voor de jaarvergadering van afgelopen woensdag was daarvan al driekwart verdampt.

Ja-knikkers

Investeerders als Cat Rock Capital en Lucerne eisten dat de bedrijfstop ingreep. Zo drong Cat Rock, dat bijna 7 procent van de aandelen bezit, in een open brief aan op de vervanging van financieel bestuurder Brent Wissink en de langst zittende commissarissen.