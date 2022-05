Koersval PostNL na winstwaarschuwing en uitblijven nieuws België

"Dat raakt mij heel erg diep, en het raakt de mensen van PostNL heel erg diep", zei topvrouw Verhagen vanochtend in de uitzending van RTL Z. "Wij herkennen ons niet in deze beschuldigingen. We voeren al lange tijd een honderd procentscontrole uit, waarbij we elke dag iedereen controleren. Daarbij zien wij in minder dan een half procent van de gevallen dat iets niet goed is."

Daarbij gaat het volgens Verhagen bovendien niet om inzetten van te jong personeel, maar om gevallen waarbij medewerkers 'hun identificatiekaart zijn vergeten, of geen kopie van hun paspoort in hun bus hebben', bijvoorbeeld. "Dat is dus ook waarom het ons heel erg raakt, we herkennen ons er niet in."