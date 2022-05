Curator Spyker: topman Muller blijft beloven, maar betaalt niet

Eind vorig jaar kondigde de ondernemer zelfs voor de tweede keer een wedergeboorte van de sportwagenbouwer aan, met hulp van een paar puissant rijke Russen. Van die plannen werd evenmin meer iets vernomen.

Aan het lijntje

Ook in het faillissementen van de marketing- en onderhoudsdochters Spyker Events en Spyker Services, die failliet gingen in respectievelijk 2014 en 2020, werden de curatoren jarenlang door Muller aan het lijntje gehouden.

Dat leidde ertoe dat curator Willem Jan van Andel van Spyker Events uiteindelijk het faillissement van Spyker NV aanvroeg. Afgelopen maart schreef Van Andel in zijn laatste faillissementsverslag dat hij nog steeds in afwachting is van een uitkering.