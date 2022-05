Nederlands techbedrijf Ampyx failliet, geen nieuwe investeerders gevonden

Doorstart

Volgens Bosch probeert de curator nu of hij het bedrijf of delen ervan kan verkopen. "Er wordt gekeken of de boedel kan worden verkocht, het liefst in zo groot mogelijke delen." Er zouden momenteel nog geen concrete gesprekken met partijen plaatsvinden.

Curator Christiaan Mensink zegt veel interesse en goede kansen te zien voor overnames van delen van het bedrijf. "Tot nu toe waren onze inspanningen gericht op de redding van het hele bedrijf. Sinds het faillissement kijken we of we delen van het bedrijf kunnen verkopen. Dat is voor kopers veel aantrekkelijker omdat dat zonder schulden, personeel en aandeelhouders kan."

Mensink denkt dat een nieuwe eigenaar 'in een kleinere setting' goed verder zou kunnen met de technologie die Ampyx heeft ontwikkeld. "Met bijvoorbeeld vijftien werknemers zou het iets langzamer gaan, maar er is veel geld in de technologie geïnvesteerd. Daar zit een flinke waarde in. Ampyx doet heel toffe dingen."