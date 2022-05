Van Gogh Museum moet ontslagen directielid 60.000 euro extra betalen

Dat is aanzienlijk minder dan de 630.000 euro die Van Dam had geëist, maar toch zegt zijn advocaat Thea Vlot tevreden te zijn met de uitspraak. "De hoogte van de billijke vergoeding is teleurstellend, maar de grote winst is dat het hof heeft bevestigd dat het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Nu staat vast dat dit zo niet had gemogen, en wat dat betreft is er rechtvaardigheid."

Het museum gaat in een reactie niet in op het verwijtbaar handelen, maar benadrukt dat het hof de ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie heeft goedgekeurd. "Van Dam heeft eigenlijk maar op een punt gelijk gekregen, namelijk dat het Van Gogh Museum meer had moeten doen om er samen met hem uit te komen."