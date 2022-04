Uitzendgigant Randstad profiteert van krapte arbeidsmarkt

Van 't Noordende is verder blij dat de groei in alle markten plaatsvindt. In Europa is met name in Italië en Spanje sprake van een sterk herstel uit de crisis met omzetten die circa een kwart hoger uitvielen. In Nederland zette Randstad 13 procent meer omzet in de boeken. De winstmarge in Nederland nam licht toe.

Groei in alle markten

In Noord-Amerika, waar Randstad het merendeel van zijn omzet behaalt, zette het concern 13 procent meer om. In de VS ging het om 11 procent meer omzet. De opbrengsten in Canada stegen met 28 procent.

Beleggers wisten vanochtend niet goed wat zij met de kwartaalcijfers aan moesten. Op de beurs was het aandeel Randstad in de vroege ochtendhandel een uitblinker, met een koerswinst van 3 procent. Daarna zakte het fonds echter weg, tot een dieptepunt van min 3,1 procent om 11.15 uur. Rond het middaguur stond er weer een (minimaal) plusje op de borden.