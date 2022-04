Fintech DIG wilde de verzekeringsmarkt opschudden, maar is nu failliet

Toch failliet

Maar uit het Centraal Insolventieregister blijkt dat Digital Insurance Group vrijdag door de Amsterdamse rechtbank failliet is verklaard. Curator Karien Burg moet het faillissement afwikkelen.

Uit het register blijkt verder dat dochterbedrijf DIG BV al in januari op de klippen liep. Burg, die deze week de inboedel van het Amsterdamse kantoor laat veilen, schrijft in haar eerste curatorenverslag dat dat bedrijf volgens de bestuurders failliet ging omdat aandeelhouders geen vers kapitaal meer in het bedrijf wilden steken.

Miljoenenverliezen

Als beginnend bedrijf moest DIG volgens de bestuurders 'veel investeren', en maakte 'weinig winst'. Dat is nog positief gesteld, want het bedrijf maakte in werkelijkheid helemaal geen winst. Integendeel, vorig jaar boekte DIG BV bijna 1,6 miljoen euro verlies op een omzet van ruim 1,8 miljoen. In de afgelopen vier jaar bedroeg het verlies opgeteld bijna 5,8 miljoen euro.