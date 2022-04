Poging tot doorstart duurzaam houtbedrijf Goodhout is mislukt

Wensdenken rond Goodhout

Ondanks al het enthousiasme rond Goodhout in de innovatiesector had het duurzame houtbedrijf volgens industriekenner Dilip Tambyrajah weinig kans van slagen.

De oprichter van vezelbedrijf Zylyon uit Zoetermeer en mede-initiatiefnemer van de International Natural Fiber Organisation kwam in de jaren negentig al in aanraking met het procedé om platen te persen uit kokosvezel. "Dat idee stamt al uit de jaren dertig. In de jaren negentig ging de universiteit van Wageningen met een financiering van de Verenigde Naties van bijna 1,7 miljoen dollar onderzoek doen."

Uit dat onderzoek bleek volgens Tambyrajah dat het wel mogelijk was om in een laboratorium platen te persen, maar niet om dat commercieel op de markt te brengen. "Wij hebben er serieus naar gekeken, want het klonk prachtig. Maar er bleken teveel problemen met bijvoorbeeld logistiek en de aanvoer van kokosschillen, ook in kokosproductielanden. Ook de aanname dat de grondstof gratis was, klopte niet."

Gewaarschuwd

Tambyrajah zegt Ten Houten te hebben gewaarschuwd toen zij met Goodhout begon. "Ik heb Sylvia gezegd er niet aan te beginnen, omdat het tijdverspilling is."

Afgelopen jaren verbaasde de kokosexpert zich over de hoge verwachtingen rond het bedrijf. "Voor mensen die deze industrie niet kennen, lijkt het misschien een aannemelijk verhaal. En ook de plannen over armoedebestrijding en de bouw van scholen klonken prachtig. Maar het was puur wensdenken."

Ten Houten bevestigt destijds contact met Tambyrajah te hebben gehad. "Hij had heel andere plannen over de toepassing, over grote volumes en lage prijzen. Ik wilde een hoogwaardige toepassing met een veel hoger prijsniveau."