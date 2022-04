Boze Bouwfonds-beleggers vangen bot met miljoenenclaim

De zaak betreft het Bouwfonds Office Value Fund, dat na de oprichting in 2004 tientallen miljoenen euro's van beleggers ophaalde om te investeren in kantoren. De beleggers, vaak vermogende particulieren, dachten te profiteren van huurinkomsten en de waardestijging bij verkoop van het vastgoed.

In plaats daarvan zakte de kantorenmarkt ineen, en verloren de beleggers veel geld. In 2020 stapte een groep gedupeerde investeerders verenigd in de Stichting Bouwfonds Claim naar de rechter met een schadeclaim.

Bedonderd

De beleggers voelden zich bedonderd, omdat de certificaten in het vastgoedfonds zouden zijn aangeprezen als belegging met een laag risicoprofiel, terwijl die in werkelijkheid juist hoog was.