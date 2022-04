Bedrijf dat stroom wil opwekken met zweefvliegtuig op rand faillissement

En er leek zelfs nog meer geld binnen te komen. "Het bedrijf onderhandelt met een aantal potentiële investeerders over een kapitaalinjectie van 5 tot 15 miljoen euro, die eind 2021 afgerond moet zijn", aldus de jaarrekening. "Op basis daarvan vertrouwt het management erop dat zij de activiteiten duurzaam kan voortzetten."

Faillissement afwenden

Volgens Ampyx-manager Bosch is die kapitaalinjectie er uiteindelijk echter niet gekomen. "Technologisch gezien maken wij de voortgang die wij wilden, maar aan de kant van de financiering ging het mis." Over de details van de onderhandelingen over de kapitaalinjectie wil het bedrijf 'in deze fase' niet veel kwijt.