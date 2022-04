Derek Ogilvie kan fluiten naar miljoenen van RTL

Tegen die uitspraak ging de presentator in hoger beroep. In het voorjaar van 2020 kwam het gerechtshof in Leeuwarden tot dezelfde conclusie, maar dat betrof nog een tussenvonnis.

Fluiten naar miljoenen

Uit een vandaag openbaar geworden uitspraak blijkt dat Ogilvie nu naar zijn miljoenenclaim kan fluiten. Het hof kwam niet terug op het tussenvonnis, en bekrachtigde daarmee twee dagen geleden de eerdere uitspraak van de rechtbank.

"We zijn blij dat er duidelijkheid is en dat de zaak is afgerond", zegt woordvoerder Kim Koppenol van RTL Nederland. "Wel vinden we het jammer dat een succesvolle samenwerking eindigt in de rechtszaal. We wensen Derek veel succes.”

Maar volgens Ogilvies advocaat Marc de Boer komt er mogelijk toch een vervolg. "Natuurlijk komt deze uitspraak als een teleurstelling. Dit betekent echter zeker niet het einde van deze zaak. Derek en ik gaan nu bespreken welke vervolgstappen er genomen gaan worden."