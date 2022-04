Verkoop industriegigant Stork vertraagd, opnieuw megaverlies

Begin vorig jaar kondigden de Amerikanen aan dat zij Stork weer wilden afstoten. Dat is inmiddels nog steeds niet gebeurd. In het begin maart verschenen jaarverslag schreef Fluor 'de afronding van de verkoop begin 2022 te verwachten'.

Verkoop vertraagd

Maar medio april is de verkoop nog steeds niet rond. Woordvoerder Brian Mershon van Fluor zegt geen verklaring te kunnen geven voor die vertraging, omdat het bedrijf in de zogenoemde 'stille periode' voor de presentatie van de kwartaalcijfers op 6 mei zit. "Dan zullen we de meest actuele informatie over Fluor inclusief Stork geven."

Het hoofdkantoor van Stork in Utrecht antwoordde niet op herhaalde gemailde verzoeken om toelichting. De afdeling communicatie en directeur Taco de Haan waren telefonisch onbereikbaar.

Omzetherstel

Uit het jaarverslag van Fluor blijkt verder dat Stork vorig jaar opnieuw niet wist te overtuigen.