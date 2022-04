Rondreizende kleermaker Suittruck op de fles

Dat betekent volgens de ondernemer dat er voor het succes van Suittruck een lange adem nodig was. "Dat was ook niet erg, want ik ben een doorzetter."

Corona genadeslag

Corona bracht het bedrijf volgens Vlaming echter de genadeslag toe. "Daardoor trok onze investeerder zich terug, en hadden we niet meer de beschikking over de lange adem die nodig was. Ik kan daar niet veel over zeggen, maar van een 2-0 voorspong kwamen we zo op een enorme achterstand."