Heineken in Rusland: van groeiparel tot hoofdpijndossier

Tegen die achtergrond was het verrassingsbezoek van de Russische president aan het Holland Heineken House tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji begin 2014, waar hij proostte met koning Willem-Alexander en Heineken-directeur Philip de Ridder, niet echt een PR-moment voor de brouwer. Een maand later annexeerde Poetin de Krim.

Economische sancties

Geen wonder dat Heineken in zijn jaarverslagen steeds minder schreef over de beoogde groeiparel. In het verslag over 2014 staat nog wel dat de bedrijfstop zich dat jaar boog over 'het effect van de economische sancties op de Russische activiteiten'. Tussen 2014 en 2016 kelderden de bierverkopen van Heineken in het land met zo'n 30 procent.