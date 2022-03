C&A: minder vraag naar nette kleding door corona is doodssteek dochterbedrijf

Volgens Moers is er een andere reden voor de sluiting van Canda. "De werkelijke reden is dat C&A al jaren de hele markt mist en geen antwoord heeft op concurrenten als H&M en Zara. Ze kijken daar op een bizarre manier in de achteruitkijkspiegel, in plaats van vooruit te kijken. Er is sprake van een aanhoudend slecht management en een gebrek aan strategie. Dit is gewoon een kostenbesparende maatregel, maar zeg dat dan ook eerlijk."

Lange traditie

C&A-topvrouw Boer erkent in het persbericht dat de sluiting van het dochterbedrijf 'een belangrijke verandering markeert, gezien de lange traditie van Canda International bij het concern'.

Canda is inderdaad al heel lang verbonden met de modegigant, die halverwege de negentiende eeuw ontstond toen de broers Clemens en August Brenninkmeijer hun eerste kledingwinkels in Friesland en Groningen openden. Inmiddels telt C&A Europe ruim 1300 winkels in 18 Europese landen met meer dan 25.000 medewerkers.