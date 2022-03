Belastingtegenvaller van 200 miljoen euro voor Ahold Delhaize

Reactie Ahold Delhaize

"In de grensoverschrijdende fusie van gelijken tussen Ahold en Delhaize in 2016 is door Ahold zogenoemde fusie-goodwill voldaan, gerelateerd aan synergievoordelen die gerealiseerd worden bij beide onderdelen, Ahold en Delhaize. In de huidige wet- en regelgeving zijn meerdere interpretaties mogelijk omtrent de fiscale behandeling van deze goodwill. Om hier duidelijkheid over te verkrijgen hebben partijen besloten om de casus aan de rechter voor te leggen. Belangrijk om aan te geven is dat Ahold Delhaize wel reeds haar belastingen heeft voldaan en geboekt conform het standpunt van de Nederlandse Belastingdienst."