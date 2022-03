Dirk-topman: 'Omzet moet met helft omhoog' (maar kan dat wel?)

Zevenbergen, Utrecht, Rotterdam en Den Haag

Dit jaar opende Dirk in februari een winkel in het Noordbrabantse Zevenbergen, in maart volgde een winkel in Utrecht. In mei komen er twee zaken bij in Rotterdam en eentje in Utrecht, doordat bestaande lokaties van concurrenten worden overgenomen en in het laatste kwartaal komt er een filiaal bij in Den Haag.

Ook in de bestaande winkels wordt geïnvesteerd. Zo heb je nu al in sommige winkels de mogelijkheid om zelf je boodschappen te scannen, eind dit jaar moet dat in alle winkels kunnen.