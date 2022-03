Nederland vervult financiële spilfunctie voor Russisch Gazprom

Die Nederlandse betalingen komen overigens niet volledig bij de Russische overheid terecht. SOMO schrijft zelf dat het gasbedrijf slechts een klein deel van haar winst uitkeert aan haar aandeelhouders, waarvan de Russische staat dus de belangrijkste is. Wel is Gazprom volgens de onderzoeksorganisatie een van de grootste belastingbetalers in Rusland.

Bezittingen Gazprom bevriezen

SOMO roept Nederlandse betrokken partijen op om de dienstverlening aan Gazprom te staken. Zo moet de Nederlandse overheid er volgens de organisatie voor zorgen dat het bezit van Gazprom in Nederland tijdelijk niet verplaatst kan worden.