Investeerder HAL wil baggeraar Boskalis overnemen

Analisten van zakenbank Degroof Petercam vinden het bod van HAL juist wat aan de magere kant.

Hoe dan ook, aandeelhouders in de baggeraar hadden toch al niet te klagen. "Beleggers in Boskalis waren al zo jaloersmakend gelukkig", benadrukt Schoenmaker. "Als je in 1983 honderd gulden in het bedrijf had gestoken, had je nu 2100 gulden gehad. Dat is nog los van de overnamepremie. Daarmee deed Boskalis het drie keer beter dan zijn collega's in de Midkap-index."

Brillenketens

HAL is een beursgenoteerde onderneming die investeert in verschillende bedrijven. Tot vorig jaar had HAL ook een meerderheidsbelang in optiekconcern GrandVision, bekend van brillenketen Pearle. Maar dat is voor miljarden euro's verkocht.