Flitskrediet-ondernemer moet 4 ton boete uit eigen zak betalen

Destijds liet de AFM in het Financieele Dagblad weten blij te zijn met de uitspraak, omdat deze 'illustreert dat wij het er niet bij laten zitten als een bestuurder bewust een boete probeert te ontlopen'.

Hoger beroep verloren

Roepel kondigde toen aan tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Volgens hem werd het geld niet onrechtmatig weggesluisd, maar was er sprake van correcte verrekeningen in het kader van een overname.