Accountantskantoren PwC en KPMG verlaten Rusland

KPMG, met het hoofdkantoor in Nederland, zegt ook Belarus vaarwel. "We zijn van mening dat we, samen met andere wereldwijde bedrijven, de verantwoordelijkheid hebben om te reageren op de aanhoudende militaire aanval van de Russische regering op Oekraïne", twitterde het bedrijf.

Ongelooflijk moeilijk

KPMG heeft meer dan 4500 werknemers in Rusland en Belarus en stelt dat 'het beëindigen van onze werkrelatie met hen, van wie velen al tientallen jaren deel uitmaken van KPMG, ongelooflijk moeilijk is. Deze beslissing gaat niet over hen - het is een gevolg van de acties van de Russische regering.'