'Russische' Amsterdam Trade Bank veroordeelt invasie alsnog

In een gemailde reactie aan RTL Z laat de bank nu weten 'helder te willen zijn dat wij bij FIBR, een handelsnaam van ATB, de inval in Oekraïne krachtig veroordelen. Het is een oorlog die Rusland moet stoppen'.

Misverstanden voorkomen

Ook heeft de bank zijn verklaring op de websites van Amsterdam Trade Bank en FIBR aangepast. In een gemailde reactie schrijft het bedrijf dat het statement is aangescherpt om meer duidelijkheid te scheppen. "Dit is altijd het sentiment binnen de bank geweest. We zijn nu explicieter geworden om misverstanden over onze positie te voorkomen."

Volgens Amsterdam Trade Bank hebben 'een aantal klanten' afgelopen dagen vragen gesteld' naar aanleiding van de inval in Oekraïne. "Na de beantwoording van de vragen heeft slechts een klein aantal klanten de rekening opgezegd."