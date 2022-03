Nederlandse bank gelieerd aan oligarch: 'Niets aan de hand'

Amsterdam Trade Bank en FIBR lopen er niet mee te koop dat ze in handen zijn van Russische eigenaren. In de omschrijving van de banken op hun websites verwijzen zij niet naar Alfa Bank of Fridman.

Wel is zichtbaar dat de topman van Alfa Bank Andrei Sokolov in de zevenkoppige raad van commissarissen van de bank zit.

Diep bedroefd

ATB laat zich op haar website ook niet uit over de oorlog in Oekraïne, FIBR doet dat wel. In een verklaring schrijft de bank 'diep bedroefd' te zijn over de 'tragische gebeurtenissen in Oekraïne' en er van 'overtuigd te zijn dat oorlog nooit het antwoord kan zijn'.