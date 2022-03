Nederlands juweliersbedrijf van oligarch distantieert zich van Poetin

De Nederlandse juweliersketen Siebel bestaat al ruim een eeuw, maar kwam na een faillissement in 2014 in handen van de in de voormalige Sovjet-Unie geboren zakenman Lev Leviev.

Banden met Poetin

De Joodse ondernemer werd in 1955 geboren in de voormalige Sovjetrepubliek Oezbekistan, emigreerde in 1971 met zijn ouders naar Israël, en begon in de jaren negentig in Israël en Rusland aan de opbouw van een internationaal zakenimperium.