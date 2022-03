Brouwbaas Skuumkoppe vertrekt na roerige tijd: 'Het was een rollercoaster'

Ook de versoepeling van de coronamaatregelen waardoor de horeca in de zomer weer open kon, bracht verlossing. "Wij hadden gelukkig blijvend geïnvesteerd, waardoor mensen ons merk beter kenden. Bovendien bleven veel mensen door corona in Nederland en gingen weer massaal de terrassen op. Wij maakten daardoor de beste zomer tot die tijd mee. We konden de vraag soms zelfs niet aan."

Roller coaster

Het enthousiasme verdween weer met de volgende lockdown. "Het was dus zeker een rollercoaster, zowel emotioneel als in resultaten", herinnert Honkoop zich. Toch bleef de omzetdaling over het hele jaar dankzij de succesvolle zomer en de stijging van de supermarktverkopen met 30 procent, beperkt tot 3 procent. "Dat was echt een wonder."