Rotterdams staalbedrijf slachtoffer ceo-fraude, buit 11 miljoen

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z. Het getroffen bedrijf wil geen commentaar geven op de miljoenenfraude.

Roestvrijstaalreus

Jewometaal in de Botlek is de Nederlandse dochter van ELG, de wereldmarktleider in de recycling van roestvrijstaal. Dat bedrijf was tot vorig jaar een dochter van het Duitse Haniel Group, een van de grootste familiebedrijven van Duitsland.

Het Nederlandse bedrijf dat goed is voor een jaaromzet van 350 miljoen euro werd vanaf 2015 geleid door algemeen directeur Kurt Wierscholowski en financieel directeur Tobias Frick.