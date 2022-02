ForFarmers merkt prijsdruk en vreest impact conflict Oekraïne

Vederbedrijf ForFarmers had het vorig jaar lastig om de hogere kosten volledig doorberekend te krijgen waardoor de winstmarge onder druk stond.

Wat daarbij meespeelde is dat het voor boeren sowieso lastiger is geworden om te ondernemen. Ook dierziektes, zoals de rondwarende vogelgriep, spelen daar een rol in.

Miljardenomzet steeg

Uit de vandaag gepresenteerde jaarcijfers blijkt dat ForFarmers 2021 afsloot met een omzet van bijna 2,7 miljard euro. Dat was 13,5 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij werden de opbrengsten vooruit geholpen door overnames en hogere prijzen. Dat was vooral in Nederland en België het geval.