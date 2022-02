John de Mol trok al eerder stekker uit 'ambassadeur' Lil Kleine

Vier maanden later lichtten De Mol en Kleine hun ambitieuze plannen verder toe in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Met het platform, dat New Wave ging heten, wilden zij jongeren bereiken die steeds minder televisie keken.

Gewaarschuwd

Gewezen op het 'baldadige' karakter van de rapper erkende De Mol dat hij van tevoren was gewaarschuwd voor de samenwerking. Maar tijdens de opnamen voor The Voice, waar Lil Kleine eerder dat jaar voor de eerste keer als jurylid had opgetreden, was de mediatycoon tot de conclusie gekomen dat die waarschuwing 'gelul' was.