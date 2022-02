Drankmerk Fiorito zet Lil Kleine aan de kant na verdenking mishandeling

Het Nederlandse drankbedrijf presenteerde rapartiest Lil Kleine en zijn manager Nathan Moszkowicz in 2020 nog trots als nieuwe aandeelhouders. Fiorito maakt ambachtelijke sterke dranken als limoncello en citroenrum, en is in handen van oprichters Franco en Benno Fiorito.

In een persbericht zei Lil Kleine destijds dat hij een groot fan was van Fiorito. "Nu ik mede-eigenaar ben, ga ik me inzetten om zoveel mogelijk anderen te kunnen laten meegenieten van dit mooie product."