Brouwer Heineken waarschuwt: verhoging bierprijzen vanwege inflatie

Ook andere zogeheten premiummerken scoorden goed. Het Italiaanse Birra Moretti werd bijvoorbeeld succesvol op nieuwe markten geïntroduceerd. Problemen waren er bij het Aziatische biermerk Tiger dat veel last had van de lockdowns in Vietnam en Cambodja.

0.0-trend

Ook de 0.0-trend blijft zich doorzetten. Heineken verkocht 10 procent meer alcoholvrij bier en maakt ook alcoholvrije varianten van meer verschillende biersoorten. Inmiddels is 0.0 goed voor 6,6 procent van al het bier dat Heineken maakt.

Buiten de biermarkt groeit Heineken met bijvoorbeeld cider, al had het bedrijf bij de appeldrank last van de nog altijd een flink deel van vorig jaar gesloten Engelse pubs. Heineken zet verder in op hard seltzer, een soort alcoholische limonade, die het in meerdere landen onder verschillende namen op de markt brengt.

Dat alles leidde tot een omzet van 26,6 miljard euro. Onder de streep hield Heineken 3,3 miljard euro winst over.