Na successen zakt de Texelse Bierbrouwerij in de rode cijfers

Uit de meest recente jaarrekening, die onlangs werd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, blijkt dat de resultaten van de Texelse Bierbrouwerij in 2020 drastisch inzakten.

De omzet kwam 3 procent lager uit, en het bruto bedrijfsresultaat kelderde met ruim 10 procent tot onder de 6,6 miljoen euro.

Winst verdampt

Daarbij verdampte ook de winst. In 2020 maakte de Texelse Bierbrouwerij een verlies van 358.000 euro, terwijl het jaar ervoor nog 771.000 winst euro was geboekt. In 2018 had de winst nog ruim 9 ton bedragen.