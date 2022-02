PostNL krijgt miljoenenboete wegens late postbezorging in 2019

De ACM concludeert dat er geen sprake was van overmacht, omdat PostNL geen voorzorgsmaatregelen genomen had om te voorkomen dat de fusie met Sandd tot problemen zou leiden

Dalende trend postbezorging

"In de maanden voor de overname van Sandd stond de kwaliteit van de postbezorging bovendien al onder druk", schrijft de toezichthouder vandaag.

"Het percentage tijdig bezorgde brieven - dat gemiddeld over het hele jaar wordt vastgesteld - volgt sinds 2014 een dalende trend en is in 2019 onder het wettelijk minimum gekomen."