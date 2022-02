Zeeuwse snackbarhouder grijpt naast 6,5 miljoen van Amerikaanse Wendy's

Geen dwangsommen

Daarom hoeven de Amerikanen de Zeeuwse ondernemer niet de geëiste miljoenen aan dwangsommen te betalen. Wel moet de snackbarhouder opdraaien voor bijna 14.000 euro aan juridische kosten van zijn opponent.

Advocaat Laura Fresco van het Amerikaanse Wendy's kon zonder toestemming van haar cliënt nog geen toelichting op de zaak geven.

Warrens' advocaten belden niet terug op verzoeken om commentaar, en bij de snackbar in Goes nam niemand de telefoon op. Daarom is nog onbekend of de Zeeuwse snackbarhouder overweegt om in hoger beroep te gaan.