Nieuwe tegenvaller voor ITV: resultaten producent The Voice kelderden

"Het jaar 2019 was een sterk jaar in de geschiedenis van het bedrijf, terwijl de resultaten in 2020 significant beïnvloed werden door Covid-19. Onzekerheid in de markt, uitdagingen bij de productie en 'slippage' naar 2021 waren de belangrijkste oorzaken van de lagere resultaten."

Slippage is doorgeschoven of vertraagde omzet, bijvoorbeeld omdat producties als gevolg van Covid later werden afgerond.