ACM doet diepgaand onderzoek naar fusie tussen RTL en Talpa

Dat heeft de ACM vanmiddag bekendgemaakt. Uit een eerste analyse blijkt dat de fusie van deze twee grote mediabedrijven negatieve gevolgen kan hebben voor prijs, kwaliteit en innovatie. Daarom is vervolgonderzoek nodig.

Duurder abonnement

Een van de vragen is of de mediacombinatie de prijs van advertenties gaat verhogen als gevolg van hun sterke positie. Adverteerders maken zich hier zorgen over en geven aan dat televisiereclame een unieke manier is om consumenten te bereiken, ondanks de opkomst van online.