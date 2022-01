Goodhout verkocht één duurzame kokosplaat en leed 1,7 miljoen euro verlies

De ambities van Ten Houten waren torenhoog, bleek tijdens haar talloze optredens op congressen en in de media. Zo moest het bedrijf in 2020 twee tot drie fabrieken in Azië hebben, die van kokosnootafval platen voor de bouw en meubelindustrie zouden maken.

De winsten zouden deels ten goede komen aan scholing en gezondheidszorg voor de lokale bevolking. Goodhout wilde een 'revolutie teweegbrengen in de wereldwijde houtindustrie' en uitgroeien tot de 'meest commercieel succesvolle sociale onderneming ooit'.

Plotseling failliet

In november zei Ten Houten in het Algemeen Dagblad dat het bedrijf machines nodig had om grote platen te produceren. "Dat kost een hoop geld. Daarvoor hebben we de investeringen nodig, maar die krijgen we alleen als we de toepasbaarheid kunnen aantonen. Dat is een beetje een kip-ei-verhaal. Maar we komen er wel."