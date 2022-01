Miljardair Wijnand Pon loopt 170 miljoen euro mis bij verkoop Accell

Vanochtend maakte KKR de voorgenomen overname van de Nederlandse beursgenoteerde fietsgigant Accell bekend. De Amerikanen hebben maar liefst 58 euro per aandeel voor het bedrijf over. Dat waardeert Accell in totaal op ruim 1,5 miljard euro.

Voormalig grootaandeelhouder

Wijnand Pon, die het grootste deel van zijn vermogen dankt aan de import van auto’s, was tot voor kort een belangrijke grootaandeelhouder van Accell. Als gevolg van een mislukte poging om de fietsenproducent in te lijven, bouwde zijn concern Pon Holdings in 2017 een belang van ruim 20 procent op.