Supermarkten Dirk en Dekamarkt uit elkaar ondanks winstexplosie

De supermarktformules Dirk en Dekamarkt, die in 2008 fuseerden tot Detailresult Groep, gaan weer uiteen. De oprichtersfamilies verwachten de splitsing dit jaar door te voeren. De scheiding is geen gevolg van tegenvallende winst, want die explodeerde in 2020 met 47 procent.

Dat blijkt uit het meest recente jaarverslag van Detailresult Groep over 2020, dat met grote vertraging is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De consumentenomzet steeg dat jaar met 8,1 procent, tot 2,4 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 45,9 miljoen euro. Afsplitsing supermarkten De breuk komt niet helemaal als verrassing, want vorig jaar liet Detailresult de twee supermarktdochters al zelfstandiger werken. Nu willen de oprichtersfamilies Van den Broek en Kat echter veel verder gaan, door Dirk en Dekamarkt organisatorisch en juridisch helemaal af te splitsen van Detailresult. De ondersteunende activiteiten als logistiek, productie van brood en vlees en diensten als personeelszaken, financiële administratie en automatisering blijven achter in Detailresult. Dat bedrijf blijft na de splitsing het gezamenlijke eigendom van de oprichtersfamilies. Volgens het bedrijf zijn de supermarkten beter af als zij volledig verzelfstandigd zijn, omdat zij daardoor 'hun eigen unieke koers kunnen varen'. Door de ondersteunende diensten gezamenlijk te laten verzorgen door Detailresult, zouden de bedrijven toch kunnen blijven profiteren van 'schaal- en synergievoordelen'. Winkels Deen naar familie Kat In de aanloop naar de komende splitsing blijken de negentien supermarkten, de maaltijdenproducent en het distributiecentrum die Detailresult-dochter Dekamarkt vorig jaar overnam van concurrent Deen, al te zijn doorgeschoven. Die bedrijfsonderdelen vallen inmiddels onder een vehikel van de familie Kat, DKM Holding. De hele Deen-deal komt daardoor volledig voor rekening van dit vehikel van de familie Kat, dat zelfs een vrijwaring aan Detailresult moest geven voor de eventueel nadelige gevolgen van de overname. Detailresult wankelde al Begin november meldde RTL Z al dat het fusiebedrijf wankelde. Het supermarktconcern boekte afgelopen jaren uitstekende financiële resultaten, maar van de voorgenomen groei was niets terechtgekomen. Het gezamenlijke marktaandeel van Dirk en Dekamarkt daalde zelfs, van 6,5 procent bij de fusie tot 5,3 procent in 2020. Concurrent Jumbo zag zijn marktaandeel in deze periode stijgen van 4,2 tot 21,5 procent. Roer omgooien Achter de schermen gooiden de oprichtersfamilies het roer dan ook om. Detailresult-topman Albert Voogd stapte plotseling op, en oprichterstelg Jan Kat keerde terug als commissaris. Lees ook: Oprichterstelg Jan Kat neemt touwtjes Dirk en Dekamarkt steviger in handen Daarnaast liet Detailresult de twee supermarktformules alvast zelfstandiger werken. Zo gingen Dirk en Dekamarkt weer apart inkopen, en verhuisde de directie van Dirk van het gezamenlijke kantoor in Velsen-Noord naar een eigen onderkomen in Alphen aan den Rijn. Overleven Die operationele ontvlechting blijkt nu dus de voorbode van een veel drastischere splitsing, waarna Detailresult zal functioneren als een dienstverlener aan de afgesplitste supermarkten. Hoe de verschillende bedrijven na de opsplitsing denken te kunnen overleven, is nog onbekend. Detailresult kon daarop vandaag nog geen toelichting geven. Fusies en overnames Afgelopen jaar was juist sprake van fusies en overnames in de supermarktsector, vanuit de gedachte dat de winkelbedrijven schaalgrootte nodig hebben om te kunnen voortbestaan. Zo werd Deen overgenomen door Albert Heijn, Vomar en Dekamarkt, en fuseren de ketens Plus en Coop. Dirk, dat in 1942 werd opgericht door ondernemer Dirk van den Broek, telt tegenwoordig 126 supermarkten. Het in 1945 door Jan Kat opgezette Dekamarkt telt inclusief de overname van de Deen-winkels tegenwoordig bijna 100 vestigingen. Lees ook: Hoe de supermarktfusie van Dirk en Dekamarkt flopte Splitsing wegens achterblijvend marktaandeel Na publicatie kwam Detailresult met onderstaande reactie op de vraag hoe de afgesplitste bedrijven denken te kunnen blijven overleven: De aandeelhouders wilden, vanwege een achterblijvend marktaandeel van de formules door onvoldoende commerciële focus, de ruimte krijgen om meer een eigen unieke koers te varen met hun formules. Daarvoor hebben we de organisatie aangepast en worden de formules nu juridisch zelfstandig. Door gebruik te blijven maken van de logistiek, productiebedrijven en het servicekantoor van Detailresult Groep blijven de belangrijkste schaal- en synergievoordelen van de samenwerking behouden. De combinatie van commerciële en operationele zelfstandigheid en een gezamenlijke efficiënte logistiek, productie en backoffice stelt beide formules in staat om te voldoen aan hun groeiambities.