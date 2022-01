Verzekeraars moeten coronaschade HEMA-ondernemers vergoeden

"Het is ook een heel logische en duidelijke uitspraak. Wat de verzekeraars zeggen, staat niet in de polis. Dat vinden dus ook twee rechtsinstanties. De kern van de zaak is dat als je iets verzekert, je het dan ook moet betalen. Ook als dat achteraf tegenvalt."

Aanpassing polissen

De advocaat zegt te verwachten dat dekking van dergelijke schade in de toekomst veel moeilijker te verzekeren zal zijn.