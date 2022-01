KvK: veel bedrijven stopten in december

Veel ondernemers zijn in december gestopt met hun bedrijf. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) stopten met name ondernemingen in de land- en tuinbouw.

Daarbij zou kunnen meespelen dat in deze sector al lange tijd sprake is van onzekerheid voor ondernemers en dat zo aan het einde van het jaar dan een natuurlijk moment is om te stoppen. Dat zegt hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Joris Knoben in een toelichting op de maandelijkse trendrapportage van KVK. Daarin staat dat vorige maand 30 procent meer van dit soort bedrijven stopten vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Strenge coronaregels Voor bedrijven uit alle sectoren samen was die toename volgens KVK 'vrij fors' met 22 procent. Het feit dat vorige maand weer strenge coronaregels werden ingevoerd, kan ondernemers volgens Knoben het laatste zetje hebben gegeven. Het aantal faillissementen steeg volgens de KVK, net als de maand ervoor. In december waren het er 171, tegenover een gebruikelijke ruim 250 voor de coronacrisis. Lange tijd kwam het aantal faillissementen niet boven de 150. "Het klimt langzaam naar een 'normaal' niveau", aldus Knoben. Volgens hem kan het afbouwen van steunmaatregelen en het moeten terugbetalen van eerder ontvangen steun hierbij meespelen. Ook startende ondernemers Toch waren er ook veel mensen die een onderneming begonnen afgelopen maand, zeker vergeleken met voor corona. "Dat geeft aan dat er nog steeds mensen zijn die genoeg vertrouwen hebben in de economie om een bedrijf te starten", aldus de econoom. Met name in de gezondheidszorg durfden nieuwe ondernemers het aan, gezien de groei van 34 procent vergeleken met een jaar eerder. Knoben: "Het grote aantal nieuwe starters in de kinderopvang past bijvoorbeeld goed bij de plannen uit Den Haag om kinderopvang op termijn gratis en breed beschikbaar te maken."