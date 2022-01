Misleidende wasmiddelreclame voor Ariel moet van de buis

Unilever tevreden

Hoewel de rechter dus niet alle eisen inwilligde, laat de Nederlandse dochter van de Britse voeding- en zeepgigant weten blij te zijn. "Wij zijn tevreden met de uitspraak waarin Unilever in het gelijk is gesteld in de rechtszaak over een Ariel wasmiddelreclame met misleidende informatie", aldus woordvoerster Marlous den Bieman.

Procter & Gamble reageerde nog niet op een verzoek om commentaar.