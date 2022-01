Opnieuw rode cijfers voor online supermarkt Picnic: 45 miljoen verlies

Dat blijkt uit de meest recente jaarrekening van het bedrijf, die vrijdag via de Kamer van Koophandel (KvK) openbaar werd.

Online supermarkt

De Nederlandse online supermarkt werd in 2015 opgericht door vier ondernemers, onder wie topman Michiel Muller. Drie jaar later ging Picnic van start in Duitsland. Vorig jaar werd de onderneming ook actief in Frankrijk.

Aanvankelijk voorspelde Muller dat Picnic al snel winst zou gaan draaien, maar door grote investeringen in groei pakte dat de afgelopen jaren anders uit.