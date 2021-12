Duurzaam modebedrijf Ziel sluisde 7 ton bedoeld voor Groningen naar de VS

Op die manier vloeide er in totaal 728.111 euro naar de VS. Inclusief rente heeft het failliete Nederlandse bedrijf inmiddels ruim 812.000 euro tegoed van Ziel Inc. De curator schrijft dat hij met de bestuurder van Ziel Inc 'in overleg is over op welke wijze deze leningen worden terugbetaald'.

Kleine kans

Luinstra bevestigt tegenover RTL Z dat daarover wordt gesproken, maar zegt niet te kunnen inschatten hoe groot de kans is dat dat geld ook daadwerkelijk terugkomt.

"Ik zit hier, en Amerika is daar. Voor mij is het daarom moeilijk in te schatten. Wel weet ik natuurlijk dat de economie daar op en neer gaat. Ze waren bezig om de business weer op te starten, maar nu is er weer een lockdown."