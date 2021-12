Curatoren en adviseurs verdienden 67 miljoen aan failliete DSB Bank

Na de recente verkoop van de laatste lening- en hypotheekportefeuilles konden de curatoren onlangs een laatste betaling aan de schuldeisers van DSB Bank doen. Die schuldeisers hebben hun volledige tegoed teruggekregen.

Geld over

Uiteindelijk verkochten de curatoren de portefeuilles zo gunstig, dat er zelfs een bedrag van 650 miljoen euro in de failliete boedel van DSB Bank resteert. Dat geld zal worden gebruikt om ook de rente die de schuldeisers tegoed hebben te betalen.

In totaal is er voor 785 miljoen aan rentevorderingen, dus niet alles daarvan zal worden vergoed. De grootste vordering, van zo'n 700 miljoen, is in handen van De Nederlandsche Bank (DNB) die destijds spaarders van DSB Bank tot een bedrag van 100.000 euro schadeloos stelde.